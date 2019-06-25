ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في مجدل عنجر- البقاع الأوسط، وحريقًا شبّ في أعشاب وأشجار حرجية في النبطية الفوقا".
وبيّنت أنّ "عنصار أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في قصرنبا - بعلبك، وآخر شبّ في أعشاب يابسة وحقلٍ من القصب في المنية - الضنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق أعشاب في مجدل عنجر والنبطية الفوقا وقصرنبا والمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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