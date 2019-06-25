الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق أعشاب في مجدل عنجر والنبطية الفوقا وقصرنبا والمنية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في مجدل عنجر- ​البقاع الأوسط​، وحريقًا شبّ في أعشاب وأشجار حرجية في ​النبطية الفوقا​".

وبيّنت أنّ "عنصار أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​قصرنبا​ - ​بعلبك​، وآخر شبّ في أعشاب يابسة وحقلٍ من القصب في ​المنية​ - ​الضنية​".