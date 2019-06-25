طربيه: مشكلة لبنان بالمالية العامة التي تتطلب معالجة عميقة من الأساس

أكد رئيس جميعة المصارف السابق ​جوزيف طربيه​ في حديث تلفزيوني له، ان "مشكلة ​لبنان​ ب​المالية العامة​ التي تتطلب معالجة عميقة من الأساس، ولا نريد معالجة بالمسكنات، بل يجب إعادة رسم حجم ​الدولة​ في ​الاقتصاد اللبناني​".

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