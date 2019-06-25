افرام: لن نقبل بأن نرد الموازنة الى الحكومة بعجز أكبر

أوضح عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نعمة افرام​، حول ضريبة 2 في المئة على البضائع المستوردة ​المعلقة​ في مشروع ​الموازنة​ لعام 2019، "أنني أؤيد هذا القانون وعملت على هذا الموضوع وشاركت في المناقشات المتعلقة به"، كاشفًا أن "​المجلس النيابي​ سيبحث في البنود المعلقة في الأسبوع الأخير من ​جلسات مناقشة​ الموازنة".

وكشف افرام، في حديث تلفزيوني، "أننا لم نقرر بعد إذا سنقوم بفرض الضريبة على شريحة كبيرة من الاستيراد أو على شريحة أصغر"، مضيفًا "أننا كلجنة ​اقتصاد​ ولجنة مال ووزارة صناعة ومال ممكن أن نعقد اجتماعًا للخروج بتصورات".

وشدد على "أننا لن نقبل بأن نرد الموازنة الى ​الحكومة​ بعجز أكبر، فخوف ​المجتمع الدولي​ هو في تأمين ايرادات ​الدولة​"، لافتًا إلى أن "الحديث دار مؤخرًا عن ​المصارف​ التي ستكتتب بسندات خزينة في 1 بالمئة، لكن ما تبين لنا أنها ليست متفقة على ذلك. في هذه الحالة سيزيد 600 مليون ​دولار​ على ​العجز​. لذلك عولنا على ​البنك المركزي​ أن يكتتب فيها".