افرام: لن نقبل بأن نرد الموازنة الى الحكومة بعجز أكبر

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام، حول ضريبة 2 في المئة على البضائع المستوردة المعلقة في مشروع الموازنة لعام 2019، "أنني أؤيد هذا القانون وعملت على هذا الموضوع وشاركت في المناقشات المتعلقة به"، كاشفًا أن "المجلس النيابي سيبحث في البنود المعلقة في الأسبوع الأخير من جلسات مناقشة الموازنة".
وكشف افرام، في حديث تلفزيوني، "أننا لم نقرر بعد إذا سنقوم بفرض الضريبة على شريحة كبيرة من الاستيراد أو على شريحة أصغر"، مضيفًا "أننا كلجنة اقتصاد ولجنة مال ووزارة صناعة ومال ممكن أن نعقد اجتماعًا للخروج بتصورات".
وشدد على "أننا لن نقبل بأن نرد الموازنة الى الحكومة بعجز أكبر، فخوف المجتمع الدولي هو في تأمين ايرادات الدولة"، لافتًا إلى أن "الحديث دار مؤخرًا عن المصارف التي ستكتتب بسندات خزينة في 1 بالمئة، لكن ما تبين لنا أنها ليست متفقة على ذلك. في هذه الحالة سيزيد 600 مليون دولار على العجز. لذلك عولنا على البنك المركزي أن يكتتب فيها".
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