حكيم: جوزيف طربيه مثال لصمود القطاع المصرفي

أكد الوزير السابق ​آلان حكيم​ في حديث تلفزيوني له ان "رئيس ​جمعية المصارف​ السابق جوزيف طريبه مثال لصمود ​القطاع المصرفي​، وكان الحاجز المنيع لوضع حد للعقوبات التي تصيبه".

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