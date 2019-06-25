سلامة: العمل الحكومي لضبط الإنفاق هو إشارة إيجابية ولن نقوم بإصدارات دولية جديدة

أكّد حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​، أنّ "العمل الحكومي لضبط الإنفاق وتخفيض نسبة العجز، هو إشارة إيجابيّة مهما كان هذا التخفيض".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "وفد "​صندوق النقد الدولي​" في لبنان لإجرائه تقريره السنوي، والصندوق دائمًا يكون متحفّظًا ونحترم آرائه، ولا أتخوّف من خفض التصنيف"، لافتًا إلى "أنّنا سدّدنا كلّ الفوائد المتوجّبة علينا، وبخاصّة في العملة الأجنبيّة، ولن نقوم بإصدارات دوليّة جديدة، إلّا عندما تكون الصورة المستقبلية أصبحت واضحة؛ والسيولة متوفّرة".

وبيّن سلامة أنّ "لا صحة للتقارير الّتي تكلّمت عن تراجع السندات، وأستغرب توقيت هذا الكلام، في الوقت أنّ السندات تحسّنت".