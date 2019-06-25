التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في "​بيت الوسط​"، وفدًا من ​الاتحاد الأوروبي​ برئاسة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع ​يوهانس هان​، ترافقه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ​لبنان​ السفيرة ​كريستينا لاسن​، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​. وعرض الحريري مع الوفد لآخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي. واستُكمل البحث إلى مأدبة عشاء أقامها الحريري للوفد بالمناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري عرض مع هان للأوضاع بلبنان والمنطقة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.