الاناضول: إعادة توقيف الرئيس الارميني السابق لضلوعه بأحداث 2008

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​محكمة الاستئناف​ في يريفان الارمينية قضت بإعادة توقيف الرئيس السابق روبرت كوتشاريان بتهمة الضلوع في أحداث عنف أودت بحياة 10 أشخاص خلال مظاهرات 2008"، موضحةً أن "المحكمة قضت بإلغاء قرار إطلاق سراح كوتشاريان من الاحتجاز، الذي صدر 18 أيار الماضي، بناءً على طلب ​النيابة العامة​".

ولفتت إلى أن "المحكمة أرسلت ملف المحاكمة مجددا إلى محكمة القانون العامة في يريفان، ليتم بعدها توقيف كوتشاريان مجددا".