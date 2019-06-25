عريقات: كوشنر يريد أن يقبل الفلسطينيون بالاحتلال ووقف المقاومة لجذب الاستثمارات

لفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى ان "مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر أوضح ما يريد في مؤتمر البحرين"، مشيراً إلى أن "كوشنر قال إن ازدهار الشعب الفلسطيني يبدأ بقبول الاحتلال وهو يريد أن يقبل الفلسطينيون بالاستيطان والاحتلال ووقف المقاومة من أجل جذب الاستثمارات".
وفي تصريح له، أشار عريقات إلى أن "عقد ورشة المنامة يعني إسقاط مبادرة السلام العربية"، لافتاً إلى أن "الادارة الأميركية أوقفت المساعدات عن الشعب الفلسطيني والاونروا والمستشفيات والمدارس"، معتبراً أن "ما طرحه كوشنر لا يمت بصلة إلى مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية بل يعني قبول الاحتلال" كما ويعني تطبيقاً فعلياً لوعد بلفور وإقامة نظام فصل عنصري".
واعتبر أن "ما طرحه كوشنر هو كذبة العصر وليس صفقة العصر"، مشيراً إلى أن " الفلسطينيين يعرفون مصلحتهم ولا أحد يتحدث باسمهم".
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