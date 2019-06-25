شدّد أمين سرّ اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات، على أنّ "مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وآخرين هم مجموعة مستوطنين".
ولفت في حديث تلفزيوني إلى أنّ "إدارة إترامب حسمت أكثر من 140 مليار دولار لتجويع الشعب الفلسطيني وتدميره، ومن ثمّ يأتي كوشنر وبلا خجل للقوال إنّه يريد تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني"، مؤكّدًا أنّ "صفقة القرن" هي كذبة العصر والقرن".
وركّز عريقات على أنّ "مبادرة السلام العربية، هي من أفضل ما قدّمه العرب، وهي نصّت على عدم جواز التوطين بأيّ شكل من الأشكال"، معلنًا أنّ "الشعب الفلسطيني له حقّ في العودة وليس في التوطين". وأوضح أنّ "ورشة المنامة هي عمل خصّصت لبيع القدس وتنفيذ مشاريع من المستوطنات لربطها بالضفة الغربية وغيرها من المناطق"، مشيرًا إلى "أنّنا لم نفوض أحدًا إلى الورشة للتكلّم باسمنا، وسندافع عن الأرض والحقوق".
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات: صفقة القرن كذبة العصر وورشة المنامة خصصت لبيع القدس وللفلسطينيين الحق بالعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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