عريقات: صفقة القرن كذبة العصر وورشة المنامة خصصت لبيع القدس وللفلسطينيين الحق بالعودة

شدّد أمين سرّ اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ​صائب عريقات​، على أنّ "مستشار وصهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​جاريد كوشنر​ ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ​جيسون غرينبلات​ و​السفير الأميركي​ لدى ​إسرائيل​ ​ديفيد فريدمان​ وآخرين هم مجموعة مستوطنين".

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أنّ "إدارة إترامب حسمت أكثر من 140 مليار ​دولار​ لتجويع ​الشعب الفلسطيني​ وتدميره، ومن ثمّ يأتي كوشنر وبلا خجل للقوال إنّه يريد تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني"، مؤكّدًا أنّ "​صفقة القرن​" هي كذبة العصر والقرن".

وركّز عريقات على أنّ "مبادرة السلام العربية، هي من أفضل ما قدّمه العرب، وهي نصّت على عدم جواز ​التوطين​ بأيّ شكل من الأشكال"، معلنًا أنّ "الشعب الفلسطيني له حقّ في العودة وليس في التوطين". وأوضح أنّ "ورشة ​المنامة​ هي عمل خصّصت لبيع ​القدس​ وتنفيذ مشاريع من المستوطنات لربطها ب​الضفة الغربية​ وغيرها من المناطق"، مشيرًا إلى "أنّنا لم نفوض أحدًا إلى الورشة للتكلّم باسمنا، وسندافع عن الأرض والحقوق".