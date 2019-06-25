المبعوث الأميركي لفنزويلا: مدير وكالة الاستخبارات الفنزويلية موجود بأميركا

أكد مبعوث ​الإدارة الأميركية​ الخاص إلى ​فنزويلا​ إليوت ابرامز أن "مدير وكالة الاستخبارات الفنزويلية الجنرال مانويل ريكاردو كريستوفر فيجيرا موجود في ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لم تحضره إلى داخل البلاد ولكنه يشعر بالسرور لوصول فيجيرا وأنه يود أن يتحدث إليه".

وأعرب ابرامز عن "تفاؤله بوصول فيجيرا لأنه يؤمن أن لديه الكثير ليقوله عن الوضع في فنزويلا وهذا يمكن أن يؤثر على قادة عسكريين آخرين ليفكروا في شكل ​المستقبل​ إذا غادروا".