أكد مبعوث الإدارة الأميركية الخاص إلى فنزويلا إليوت ابرامز أن "مدير وكالة الاستخبارات الفنزويلية الجنرال مانويل ريكاردو كريستوفر فيجيرا موجود في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لم تحضره إلى داخل البلاد ولكنه يشعر بالسرور لوصول فيجيرا وأنه يود أن يتحدث إليه".
وأعرب ابرامز عن "تفاؤله بوصول فيجيرا لأنه يؤمن أن لديه الكثير ليقوله عن الوضع في فنزويلا وهذا يمكن أن يؤثر على قادة عسكريين آخرين ليفكروا في شكل المستقبل إذا غادروا".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي لفنزويلا: مدير وكالة الاستخبارات الفنزويلية موجود بأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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