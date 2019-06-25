أنصار الله: صفقة ترامب تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

رأى المكتب السياسي لجماعة أنصار الله ان "صفقة الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ تهدف لتصفية ​القضية الفلسطينية​ وتمكين العدو الصهيوني باستكمال هيمنته"، لافتا إلى ان " مؤتمر المنامة وغيره من الإجتماعات التآمرية الداعية للتطبيع أسقطت أقنعة الكثيرين". ولفت إلى ان "الإجتماعات التآمرية كشفت الحقائق أمام الشعوب وفضحت مستوى الخيانة لبعض الأنظمة العربية"، معتبرا ان "السعودية والإمارات في مقدمة الأنظمة الخائنة وورشة البحرين كشفت حجم تآمرها على فلسطين". وأضاف "في مقدمة أهداف العدوان الحقيقية أن الشعب اليمني يحمل قضية فلسطين ويتبنى القضايا العادلة للأمة".

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