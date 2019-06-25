الرئيس التنفيذي لأدنوك: الإمارات ستعمل لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط

شدّد الرئيس التنفيذي لشركة "بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)" سلطان الجابر، على أنّ "الإمارات تسعى لنزع فتيل التوتّر في الشرق الأوسط"، بعد أن اتهمت إيران الولايات المتحدة الأميركية بإغلاق سبل التوصّل إلى حلّ دبلوماسي عن طريق فرض عقوبات جديدة.
وأوضح أنّ "الإمارات ستعمل على تهدئة الوضع وخفض التصعيد في ما يتعلّق بالتهديد الراهن، وأنّ الوقت قد حان للالتزام بمنطق الحكمة والدبلوماسيّة وتعزيز تضافر جهود المجتمع الدولي".
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