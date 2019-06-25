قائد الحرس الثوري الايراني: نرصد بدقة تحركات القوات الأميركية في الشرق الأوسط

أعلن قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي أن "إيران تراقب بدقة وترصد تحركات القوات الأميركية في الشرق الأوسط"، مشيدا بـ"إسقاط قواته للطائرة المسيرة الخميس الماضي".
ونقل الموقع الرسمي للحرس الثوري عن اللواء سلامي أنه "يقدر ويثمن ما قامت به القوات الجوية التابعة للحرس الثوري وقوات الجيش في إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة واكتشاف حطامها في المياه الإيرانية".
ولفت الى أن "قوات الحرس والجيش والقوات المسلحة لديها دور متكامل وتنسيق وتآزر مثالي، وهي ترصد كل تحركات العدو، خاصة القوات الأميركية المعروفة بـ(سنتكوم)".
وأكد سلامي أن "القوات الأميركية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط يتم رصد تحركاتها بمساحة واسعة وبما يتناسب مع مستوى ونوع أفعالهم"، مشيراً الى أن "إيران تمتلك قوة دفاعية متكاملة لمواجهة تهديدات الأعداء"، معتبرا أن "ما قامت بها الولايات المتحدة مؤخرا بإرسال طائرة مسيرة "مغامرة"، وإسقاطها هو رسالة تحذير".
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