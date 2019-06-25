دهمت ​قوات الأمن المصرية​، 19 شركة اتّهم القائمون عليها بـ"الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وتوفير الدعم المالي للجماعة لإسقاط الدولة"، واعتقلت ثمانية أشخاص.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن المصري دهم 19 شركة بتهمة التورط في مخطط لإسقاط الدولة لصالح الإخوان المسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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