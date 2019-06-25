دعت ​الحكومة اليمنية​، ​الأمم المتحدة​ إلى "ممارسة الضغط على جماعة الحوثي للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة ​الحديدة​ غربي اليمن"، محذرةً من "كارثة بيئية في ​البحر الأحمر​ بسبب تعرض خزان صافر الذي يحتوي على كمية كبيرة من ​النفط​ للتأكل، جراء منع المليشيات من وصول فريق الأمم المتحدة من الوصول إليه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تدعو لضغط أممي على الحوثيين لتجنب كارثة بيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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