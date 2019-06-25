مسؤول بالأونروا: سنواجه فجوة تمويلية كبيرة بحالة غياب المساهمات المالية الجديدة

حذر مفوض عام ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" ​بيير كرينبول​ من أن "الوكالة الأممية ستواجه فجوة تمويلية ستزداد في حالة غياب مساهمات مالية جديدة من الدول الأعضاء ب​الأمم المتحدة​"، مشيراً إلى أن "الدعم السخي من الجهات المانحة حافظ على خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها "الأونروا" لـ 8.5 مليون زيارة للمرضى من خلال شبكتنا المؤلفة من 144 عيادة، كما حافظ علي خدمات الطوارئ التي نقدمها إلى 1.5 مليون لاجئ، معظمهم في غزة و​الضفة الغربية​ و​سوريا​".

ولفت إلى أنه "كما كان الدعم السخي أمرًا حيويًا للحفاظ على فتح 708 مدرسة تديرها الأونروا لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة في الضفة الغربية بما في ذلك ​القدس الشرقية​، وغزة، وكذلك ​الأردن​ و​لبنان وسوريا​"، مشيراً إلى أنه "بدأت "الأونروا" تعاني من نقص التمويل لضمان استمرار جميع برامجنا حيث نواجه الآن فجوة في التمويل ستزداد خلال العام في غياب مساهمات جديدة".

وأكد أنه "من الأهمية بمكان تجنب انهيار خط أنابيبنا الغذائي لمليون شخص في غزة على سبيل المثال، ومن الضروري بالمثل أن تتمكن الأونروا من فتح ​العام الدراسي​ المقبل في موعده بآب وأيلول القادمين"، محذراً من أن "الوضع لايزال في ​الشرق الأوسط​ حرجا من نواح كثيرة حيث وصل عمق الصدمة النفسية - والاجتماعية الناجمة عن سنوات من الصراع والحصار المفروض على غزة إلى ما وصفه موظفو الأونروا بالنسبة الوبائية".