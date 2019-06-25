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رجل الأعمال التركى عثمان كافالا يحرج أردوغان فى أولى جلسات محاكمته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصات إعلامية تركية معارضة جانب من تفاصيل جلسات محاكمة 16 متهما فى احتجاجات جيزى، التى بدأت أمس بعد أعوام من الحبس الاحتياطى دون محاكمة.

وسلطت منصة شؤون تركية الضوء على التصريحات التى أدلى بها عثمان كافالا رجل الأعمال التركى المتهم فى الأحداث، حيث أشارت إلى أنه قال أثناء محاكمته: "أحداث جيزى مثل الربيع العربى التى دعمها أردوغان فلماذا تعتبرون تظاهرات جيزى مؤامرة وانقلاب".

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ويواجه كافالا اتهامات بتمويل جماعة إرهابية تسعى للانقلاب على نظام أردوغان على خلفية مشاركته فى الاحتجاجات التى رفضت مخططات تطوير حديقة جيزى بإسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أن مفوضة الحكومة الاتحادية لحقوق الإنسان فى ألمانيا انتقدت محاكمة الناشط الثقافى والمدنى التركى عثمان كافالا وناشطين آخرين.

وجاء فى بيان لباربل كوفلر والسفير الفرنسى المكلّف بحقوق الإنسان، فرانسوا كروكيت، أن المحاكمة تمثل "يوما أسود للمجتمع المدني التركى.

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