محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):
توجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الكوري مون جيه إن، وعددا من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر الديوان الملكي السعودي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يتوجه إلى سول للقاء الرئيس الكوري الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.