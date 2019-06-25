ترامب يختار ستيفاني جريشام متحدثة باسم البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيفاني جريشام لتولي منصب السكرتيرة الصحفية ومديرة الاتصالات بالبيت الأبيض. وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن جريشام كانت تعمل متحدثة باسم ميلانيا ترامب، التي أعلنت عن هذا التعيين اليوم الثلاثاء على موقع تويتر . وتحل جريشام محل ساره هوكابي ساندرز.

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