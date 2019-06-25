"الثقافة" تنعي المخرج محمد النجار: قدم أعمالًا عبرت عن الواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نعت وزارة الثقافة، المخرج محمد النجار الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الراحل قدم أعمالًا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن وعبرت عن واقع المجتمع.

يذكر أن محمد النجار تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978، حصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979، بدأ مشواره الفني بالعمل مع العديد من المخرجين السينمائيين كمساعد ومخرج منفذ في حوالي 52 فيلما، إخراج أول أعماله السينمائية فيلم زمن حاتم زهران عام 1988 بطولة نور الشريف، أخرج العديد من الأفلام الناجحة منها الصرخة، الهجامة، صعيدي رايح جاي، رحلة حب وعوكل.