صلاح وعبد ربه.. في ستاد الإسماعيلية على قمصان المشجعين بلقاء الكاميرون وغينيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

شهدت مدرجات ستاد الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، حضورًا جماهيريًا ملحوظًا، لمتابعة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة السادسة، وكالعادة ظهر الأطفال والشباب يرتدون قميص محمد صلاح في منتخب مصر.

لم يكن محمد صلاح النجم الوحيد الحاضر في معقل راقصي السامبا في مصر النادي الإسماعيلي، حيث ظهرت قمصان حسني عبد ربه لاعب المنتخب السابق وباهر المحمدي مدافع مصر الحالي، بينما انتشرت في المدرجات أعلام مصر ومنتخبات الكاميرون وغانا.

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ويستضيف ستاد الإسماعيلية مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات غانا والكاميرون وغينيا بيساو وبنين، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

محمد السيد، قال من المدرجات، "ارتدي قميص منتخب مصر في مباراة الكاميرون وغينيا بيساو، لأحتفي بلاعبي المنتخب من نادي الإسماعيلي.

وتابع: "نحن نحب محمد صلاح ولكن نجومنا الذين نقدرهم أيضًا لهم مكانة في قلوب كل مشجع لنادي الإسماعيلي لذلك تجد قمصان حسني عبد ربه وباهر المحمدي.