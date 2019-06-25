ضبط عاطلين لاتهامهما بحيازة 2 كيلو "هيروين" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، من ضبط عاطلين؛ بحيازتهما كمية كبيرة من مسحوق "الهيرين" المُخدر، وذلك حال استقلالهما دراجة بخارية بمنطقة "الصوامع" بدائرة مركز شرطة الحسينية، بمحافظة الشرقية.

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن حول "محمد.ع.س - 52 سنة – عاطل"، مُقيم بدائرة مركز الحسينية، و"محمد.ع.ن - 22 سنة عاطل"، مُقيم بمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، بالإتجار في المواد المُخدرة.

جرى ضبط المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية بمنطقة "الصوامع" بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبحيازتهما 2 كيلو من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وهاتفين محمول و2500 جنيهًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13457 جُنح الحسينية لسنة 2019.