افتتاح مستشفى الأطفال والمسنين بجامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

افتتح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، يرافقه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأطفال الجديد، ومستشفى المسنين التابعان لمستشفيات جامعة عين شمس.

حضر الافتتاح الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، ونواب رئيس الجامعة.

بدأت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي حول نشأة وتاريخ مستشفى الأطفال، واستعرض الدكتور محمود المتيني، عرضا حول مستشفى الأطفال الجديد، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من مجمع أمراض وجراحة الأطفال بلغ ٢٢٠ مليون جنيه، مؤكدا أن الهدف من إنشاء المستشفى تكامل الخدمات بما يتوافق مع الكود العالمى لمعايير السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى، وخلق بيئة عمل أفضل للأطباء والتمريض والعاملين لتقديم أفضل خدمة لأطفال مصر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لقسم الأطفال.

ولفت إلى أنه جار العمل حاليا فى المرحلة الثانية وهي تجديد المستشفى القديم، يعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل عدد آسرة الأطفال إلى ٦٥٠ سريرا بانتهاء المراحل الثلاث عام ٢٠٢٢.

Advertisements

كما تضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيلما تسجيليا حول نشأة مستشفى المسنين وما تشمله المستشفى من أقسام، والطاقة الاستيعابية للمستشفى، والتي تضم غرفة مخصصة للغسيل الكلوي، حيث أكدت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى المسنين، أن المستشفى أنشئت طبقا لاتفاق ثلاثي بين أسرة الشهيد أحمد شوقي ومؤسسة مصر الخير ومستشفيات جامعة عين شمس.

وأشارت "سويد" إلى أن المستشفى تشمل دور أرضي به عدد من العيادات، والدور الأول الذي يضم قاعات للتدريس، والدور الثاني به ٢٢ سريرا رعاية مركزة و 10 أسرة رعاية متوسطة، ويضم الدور الثالث إلى السادس عدد 66 سريرا داخليا.

وتبلغ تكلفة مستشفى المسنين 90 مليون جنيه، لتكون بذلك المستشفى الجامعي الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط الذي يتخصص في أمراض المسنين وخدمة كبار السن، وتم تصميم المستشفى معمارياً وفق أحدث المعايير العالمية، فضلاً عن تزويدها بجميع التخصصات اللازمة لتلك الشريحة العمرية الهامة، وقد أسست جامعة عين شمس قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار بكلية الطب عام 1984 ليكون القسم الرائد بالجامعات المصرية في هذا التخصص.

ومع تزايد أعداد كبار السن وتعدد احتياجاتهم، لم يعد المبنى القديم يفي باحتياجات وطموحات هذا التخصص فباتت الحاجة ملحة لتأسيس مستشفى متكامل الأرجاء يضم أحدث الأجهزة الطبية الحديثة ليكون صرحاً طبياً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي ويضاهي المستويات العالمية.