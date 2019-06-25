ألمانيا / سقوط طائرتين تابعتين للجيش بولاية مِكلنبورج-فوربومرن

وكالات- أعلنت وزارة الداخلية في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن الألمانية اليوم الاثنين سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني. ويأتي إعلان الوزارة تأكيدا لمعلومات أوردتها محطة إذاعة "اوستزيفيله".

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