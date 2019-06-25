المالكي يؤكد ضرورة إبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة في المنطقة

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي موقف بلاده الداعي لإنهاء حدة التوتر التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة القائمة بين إيران وأمريكا، مؤكدًا ضرورة العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة.

وذكر مكتب المالكي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الثلاثاء/ - أن المالكي التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى العراق "ماثيو تولر"، يرافقه مسؤول ملف شؤون العراق وإيران في وزارة الخارجية "أندرو

بيك".



وقال المالكي - بحسب البيان - : "إن العراق تربطه علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أهمية العمل على تقوية أواصر العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.. مؤكدًا أن استخدام الحل العسكري سيؤدي إلى حرب كارثية وانهيار دول في الشرق الأوسط.