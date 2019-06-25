رئيس إريتريا يؤكد للمجلس العسكري السوداني دعم بلاده للسودان

تسلم رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، رسالة خطية من رئيس إريتريا أسياس أفورقي تؤكد دعم ومؤازرة بلاده للسودان في المرحلة الانتقالية . الانتقالية . وقال مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية إيماني جبراب - في تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيس المجلس العسكري اليوم الثلاثاء - إن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول لقضياه.

وأضاف " التغيير في السودان في الوقت الحاضر يفتح بابا واسعا لتطوير علاقات البلدين لاعتبار الدور التاريخي للسودان في المنطقة".

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