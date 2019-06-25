بومبيو: آمل أن نتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان قبل أول سبتمبر

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمل بلاده في التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان قبل أول سبتمبر المقبل لينهي

الحرب المستمرة منذ 17 عامًا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بومبيو

أدلى بتلك التصريحات خلال زيارته الحالية للعاصمة الأفغانية كابول.ونقلت "إيه بي سي" عن بومبيو قوله: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق سلام قبل الأول من سبتمبر، هذه بالتأكيد مهمتنا المحددة".