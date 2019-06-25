أرشيل تالكفادزي رئيسًا جديدًا للبرلمان الجورجي

انتخب البرلمان الجورجي، اليوم الثلاثاء، أرشيل تالكفادزي، مرشح حزب "حلم جورجيا" الحاكم، رئيساً جديداً له.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية أن الاختيار جاء بعد استقالة

سلفه عقب موجة من الاحتجاجات العنيفة.



ويتظاهر آلاف الجورجيين يوميًا، منذ الخميس الماضي، في العاصمة تبيليسي؛ للمطالبة بإصلاح النظام

الانتخابي، حيث تعتبر المعارضة أن النظام الحالي يميل إلى مصلحة الحزب الحاكم.واندلعت الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان - الأسبوع الماضي - بعد أن ألقى المشرع الروسي سيرجي جافريلوف كلمة أمام المشرعين من كرسي المتحدث بالروسية.