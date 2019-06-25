اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في نينوي. وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على 4 عناصر تنظيم "داعش"

وأضافت "أنه تم كشفهم حسب الوثائق الموجودة لدى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، فضلًا عن مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحقهم". اليوم الثلاثاء، أن قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على 4 عناصر تنظيم "داعش"وعملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية.وأضافت "أنه تم كشفهم حسب الوثائق الموجودة لدى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، فضلًا عن مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحقهم".

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