القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش في اليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية تمكنتا من ضبط أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، والمسئول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وقال العقيد المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - إن العملية أسفرت كذلك عن ضبط أسلحة وذخيرة، فضلًا عن أجهزة لاب توب كمبيوتر، ومبالغ مالية بمختلف العملات، وأجهزة إلكترونية وأجهزة "GPS" وأجهزة اتصال.

وأوضح أن هذه العملية تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين المملكة والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم "داعش" الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وأكد المالكي استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد "داعش" وبالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.