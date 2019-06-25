القطرية تخاطر بحياة ركابها بالتحليق فوق مضيق هرمز

تستمر الخطوط القطرية بتعريض ركابها للخطر عبر التحليق فوق مضيق هرمز، رغم تحذيرات الطيران الفيدرالي الأميركي على مشغلي شركات الطيران الأميركية من العبور فوق المنطقة. وبحسب وكالة Bloomberg الأميركية، فقد رصد موقع "فلايت رادار 24" طائرتين قطريتين على الأقل عبرتا من فوق الخليج خلال ساعة واحدة اليوم، إلى جانب رحلات لشركات أخرى، وذلك بسبب وجود مساحة أقل للمناورة بالمقارنة بشركات الطيران الأخرى نتيجة مقاطعة الرباعي العربي لها. وأوضح التقرير أن الخطوط القطرية لا تزال واحدة من بين عدد صغير من شركات الطيران التي تسمح لطائراتها بالطيران فوق مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة خاصة بعد إسقاط إيران لطائرة أميركية دون طيار الأسبوع الماضي. وكانت شركات طيران من حول العالم قد عدلت مسارات رحلاتها بعيدا عن الطرف الجنوبي للخليج بعد مرسوم أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الأسبوع الماضي، يحظر على مشغلي شركات الطيران الأميركية العبور في المنطقة. واعتبرت الإدارة أن تصاعد الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية يشكل خطرا على الطائرات التي قد تتعرض لـ "سوء تقدير محتمل أو خطأ في تحديد هويتها".



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