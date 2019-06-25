أميركا تخيّر تركيا بين "أف 35" و"إس 400"

قالت المبعوثة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستمنع القوات التركية من تشغيل المقاتلات "إف-35"، وتطويرها إذا مضت أنقرة قدماً في شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية.
وحثت واشنطن وحلفاؤها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، على عدم تركيب منظومة "إس-400" الروسية، وقالوا إن هذا سيسمح بمعرفة تكنولوجيا المقاتلات "إف-35"، التي تم تطويرها لكي تتفادى أجهزة رادار العدو وأجهزة التتبع الحراري.
إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد من جديد، اليوم، بالمضي قدماً في شراء منظومة إس-400 رغم مخاوف الحلفاء.
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وقالت تركيا إن منظومة "إس-400" مع روسيا نهائية، ما أثار خلافاً دبلوماسياً مع الولايات المتحدة، ليضاف إلى خلافها بشأن الاستراتيجية المتضاربة في سوريا والعقوبات المفروضة على إيران.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف الأطلسي كاي بيلي هتشيسون: "كل شيء يشير إلى أن روسيا ستسلم تركيا المنظومة، وسيكون لذلك عواقب".
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