المكسيك تحقق في معلومات عن دخول عناصر من "داعش" إليها

قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، إن حكومته الأمنية تتعامل مع معلومات تفيد بأن ثلاثة من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي ربما دخلوا المكسيك.

وكان لوبيز أوبرادور يرد على صحفي سأل عن معلومات من السلطات الأميركية، بأن ثلاثة من أعضاء "داعش" ربما دخلوا المكسيك. وقال وزير الأمن المكسيكي، أمس الإثنين، إن هؤلاء الأشخاص سيعتقلون إذا حاولوا دخول الأراضي المكسيكية.

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