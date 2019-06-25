المغرب تفكك خلية "داعشية" كانت تخطط لهجمات إرهابية

أعلنت السلطات المغربية أنها فككت، اليوم الثلاثاء، خلية مكونة من أربعة "متشددين موالين" لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لاعتداءات بالمتفجرات في المملكة.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إن العملية، التي جرت في ضواحي مراكش (جنوب)، مكنت من "حجز بقايا مواد كيميائية وسوائل مشبوهة ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة" في مزرعة يملكها أحد أعضاء الخلية.

وأضاف أن المعطيات الأولية أظهرت قيام المشتبه بتزعم الخلية "باستقطاب وتأطير أفراد مجموعته، ونسج علاقات مشبوهة مع عناصر تنشط بالخارج، بهدف التخطيط والإعداد من أجل تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة باستعمال عبوات ناسفة".

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وأشار البيان إلى "حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومنظار ومبالغ مالية ودراجة نارية".

ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية الجديدة، بينما تجري منذ مطلع مايو محاكمة 24 متهماً، في قضية قتل سائحتين اسكندينافيتين في ضواحي مراكش أواخر العام الماضي.