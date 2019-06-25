"التحالف": إلقاء القبض على زعيم "داعش" في اليمن

أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم "قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي باليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وقال العقيد المالكي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، إن "القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في تمام الساعة 9:20 صباحاً من يوم الأحد 3 يونيو 2019".

وأضاف أن "المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم، وأعضاء من التنظيم الإرهابي، وكذلك وجود 3 نساء و3 أطفال".

وأوضح أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين، لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية، وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين بالمنزل، مشيراً إلى أن العملية استمرت 10 دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم.

ونتج عن العملية إلقاء القبض على أمير التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم، ولم يصبّ أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين.

Advertisements

وتابع المالكي أن العملية أسفرت عن مصادرة عدد من "الأسلحة والذخيرة وأجهزة لاب توب وكمبيوتر ومبالغ مالية بمختلف العملات وأجهزة إلكترونية وأجهزة GPS، وأجهزة اتصال" وغيرها من المقبوضات.

وأكد العقيد المالكي أن هذه العملية تعد ضربة موجعة لتنظيم "داعش" الارهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

اقرأ أيضاً... التحالف العربي يفكك أركان الإرهاب في اليمن

وأكد استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد "داعش" وبالتعاون مع حلفائها، لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، إن مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على باقي التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه.