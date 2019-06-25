كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة نمساوية تسمح بتسليم الأوكراني المشهور فيرتاش إلى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة العدل العليا النمساوية اليوم الثلاثاء بأنه يمكن تسليم الأوكراني دميترو فيرتاش إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت إليه تهم بالرشوة في شيكاغو.

وأيدت المحكمة قرارًا سابقًا من المحكمة الإقليمية العليا بفيينا ورفضت استئنافًا من محامين فيرتاش، وألغت العقبة الأخيرة في القضية المستمرة.

حيث ألقت السلطات النمساوية القبض على رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عامًا لأول مرة في عام 2014 بسبب مزاعم بأنه كان جزءًا من مخطط لدفع أكثر من 18 مليون دولار أمريكي في شكل رشاوى للمسؤولين الهنود للحصول على تصاريح تعدين التيتانيوم هناك، حيث سعت الولايات المتحدة بنشاط إلى تسليمه.

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وبعد ذلك تم إطلاق سراحه بعد أن قدم كفالة ضخمة بقيمة 125 مليون يورو (142 مليون دولار أمريكي)، وهي الأكبر في تاريخ النمسا، معلنا أنه سيواجه التهم الموجهة ضده في الولايات المتحدة.

و لكن ظل رهن الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين، استبعدت جلسة استماع في المحكمة عام 2015 تسليمه إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذا تم نقضه في عام 2017 وهو الآن مدعوم من قبل المحكمة العليا، محكمة الاستئناف النهائية.

بالإضاف أن القرار النهائي متروك الآن لوزير العدل كليمنس جابلونر، الذي يلزم موافقته على تسليم فيرتاش.

