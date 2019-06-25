كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غوتيريس يطالب بمواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، أن من المهم "مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

وكان غوتيريس يتحدث في مؤتمر في نيويورك لجمع أموال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بينما استعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان في البحرين عن خطة اقتصادية حجمها 50 مليار دولار للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب ستتخلى عن "حل الدولتين"، الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل. ورفضت إدارة ترامب باستمرار الالتزام بتلك الرؤية، وأبقت الشق السياسي من خطة السلام طي الكتمان حتى الآن.