كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تشارك في اجتماع التعريفة الجمركية العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 42 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة التي بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة بمشاركة وفود من الدول العربية.

مثل الدولة ماجد عبيد السويدي رئيس قسم السياسات والإجراءات بالهيئة الاتحادية للجمارك.

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وقال عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة مدير إدارة شؤون النظام المنسق والتعريفة الجمركية المتكاملة بالهيئة العامة للجمارك السعودية " رئيس الاجتماع " إن اللجنة تناقش استكمال عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية للفصول الجمركية من الفصل 70 -97 من جدول التعريفة الجمركية والخاص بالأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن الثمينة إلى نهاية جدول التعريفة الجمركية والذي يشتمل على المعادن بكافة أنواعها من آلات وأجهزة وسيارات والأجهزة الطبية.

وأضاف المغيرة فى تصريحات له على هامش الاجتماع : " نحن الآن فى مرحلة التفاوض الأولية لاستكمال الفصول حتى 97 من جدول التعريفة الجمركية والتعرف على وجهات النظر المتشابهة للدول والاختلافات القائمة بين الدول ونحاول أن نقرب تلك الاختلافات إضافة إلى انتظار الدراسات التى طلبتها اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية لمساعدة اللجنة في الانتهاء من أعمالها والاتفاق على فئة رسوم جمركية عربية موحدة."

وأوضح أن هناك متطلبات وركائز أساسية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها القانون الجمركي العربي الموحد وتعريفة جمركية عربية موحدة أمام العالم الخارجي .. وقال " نحن الآن فى اللجنة نتفاوض على تحديد رسوم جمركية موحدة أمام العالم الخرجي."