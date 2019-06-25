كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من ورشة البحرين.. كوشنر يصف خطة السلام الأميركية بـ "فرصة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح جاريد كوشنر، ورشة المنامة في البحرين، وبدأ كلمته الافتتاحية قائلاً: علينا أن نتخيل واقعا جديدا في الشرق الأوسط ونقوم بعمل الكثير من المشاريع في المنطقة.



وأكد على أن المسائل السياسية لن تناقش خلال ورشة البحرين، وإن النمو الاقتصادي للفلسطينيين مستحيل من دون حل القضية في الشرق الأوسط.

وشدد كوشنير على ضرورة تحقيق التغيير لتكون هذه المنطقة قابلة للاستثمار فيها، مشيراً إلى إنالاتفاق على خطة اقتصادية للمضي قدما إلى الأمام ضروري لتحقيق السلام.