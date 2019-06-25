كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي يجري محادثات ثنائية مع نظيره الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض محادثات ثنائية مع نظيره الصيني ، معالي السيد وانغ يي ، في بكين اليوم.

وأشاد وزير الخارجية الصومالي ، أحمد عوض ، بالدور الصيني في الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية ومعالجة مشاكل الاهتمام الجماعي لشعوب القارة ، وخاصة تلك المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية.

Advertisements

وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية العميقة بين الصومال والصين وضرورة العمل في هذا الصدد لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك ، وخاصة الجوانب الاقتصادية والتجارية.

ومن جانبه ، أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالصومال بأبعادها المختلفة ، خاصة السياسية والتجارية ، بالإضافة إلى تقارب الرؤى والمواقف بين البلدين حول القضايا الدولية والإقليمية.

وفي نهاية المحادثات الدبلوماسية العميقة ، وقعت الصومال والصين اتفاقية حول التعاون الاقتصادي والتقني.