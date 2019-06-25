كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدني مستوى ثقة المستهلك الأمريكي خلال 21 شهرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو بأكثر من المتوقع، حيث بلغت أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2017، وفقًا لتقرير صدر عن القطاع الخاص صدر اليوم الثلاثاء.

وقال مجلس المؤتمر وهو مجموعة صناعية، إن مؤشر مواقف المستهلكين انخفض إلى 121.5، من 131.3 المنقح نزوليًا في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الـ 58 الذين شملهم استطلاع أجرته رويترز.

