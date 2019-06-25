كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. لحظة القبض على أمير "داعش" في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر مقطع فيديو عملية القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" على يد القوات الخاصة السعودية

وظهر الإرهابي في المقطع الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، وهو يترجل من طائرة، وتقتاده القوات الخاصة السعودية، وسط حراسة مشددة.

و​أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر".

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المالكي قوله "إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له".

​​وقال العقيد المالكي في بيان "إن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و(3) أطفال".

وتابع أن "التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعمليه الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال المتواجدين بالمنزل".