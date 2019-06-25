كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق ألماني بين الحكومة و "VDA" على "خطة رئيسية" للتنقل الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الجمعية الألمانية لصناعة السيارات (VDA) برنهارد ماتس لمحطة راديو ألمانيا العامة اليوم الثلاثاء إن الحكومة الألمانية وصناعة السيارات اتفقتا على "خطة رئيسية" لشحن البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

وقال ماتيس إن الخطة يجب أن توضح "الشروط الضرورية" لتوسيع شبكة محطات الشحن الألمانية لتمكين ما يصل إلى عشرة ملايين ونصف مليون سيارة كهربائية لتكون على الطرق الألمانية بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس الجمعية الألمانية لصناعة السيارات أن محطات الشحن ستكون واحدة من "النقاط الأساسية لقبول العملاء" للسيارات الكهربائية في ألمانيا.

وخلال اجتماع استمر ثلاث ساعات مساء الاثنين، التقى السياسيون الألمان وممثلو صناعة السيارات والنقابات لمناقشة مستقبل التنقل في ألمانيا.

كما حضر الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (مالو دريير) أيضًا الاجتماع ووصف التغيير الوشيك بأنه موضوع رئيسي للوظائف الحالية.

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وقال دريير لمحطة ايه ار دي التلفزيونية الالمانية يوم الثلاثاء "لن يكون لدينا عمل أقل. كنت دائما مقتنعا بذلك لكن سيكون لدينا عمل مختلف للغاية."

وقال وزير النقل أندرياس شوير قبل الاجتماع إن ألمانيا بحاجة إلى "أن تصبح بطلة للعالم في العديد من التخصصات" بما في ذلك التنقل الإلكتروني والوقود البديل من أجل الحفاظ على ازدهارها وتحقيق أهدافها المناخية.

وعلى الرغم من تزايد التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية في ألمانيا، إلا أن عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا لا يزال منخفضًا.

ووفقًا للأرقام الأخيرة الصادرة عن الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات (KBA)، فمن بين أكثر من 45 مليون سيارة في ألمانيا، بلغ عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا اعتبارًا من 1 يناير من هذا العام 83000 فقط وكان عدد السيارات الهجينة 341000.

