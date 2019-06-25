كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمقراطيون: مجلس النواب يتبنى حزمة مساعدات تتناول زيادة أعداد المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حكيم جيفريز، رئيس مجلس النواب بمجلس النواب الامريكي، إن مجلس النواب الامريكي سيمرر اليوم الثلاثاء حزمة مساعدات تهدف الى معالجة زيادة المهاجرين على الحدود الامريكية المكسيكية.

وهدد الرئيس الجمهوري الأمريكي "دونالد ترامب" ليلة الاثنين باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون مجلس النواب قائلًا: "إن الأحكام التي أضافها الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس ستجعل البلاد "أقل أمانًا".