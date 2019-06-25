بعد حديثها عن ارتفاع وفيات الأطفال.. حقوقيون يستنكرون توقيف قابلة كشفت المستور!

استنكرت جمعيات مهنية، وجمعية المجتمع المدني، توقيف القابلة فاطمة الطالب، في المركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا”، من مهامها ممرضة رئيسة لقاعة الولادة في مستشفى الولادة السويسي، وذلك بعد تصريحها لوسائل الإعلام حول “ارتفاع وفيات الأطفال، والخدج في المستشفى”، وتأكيدها لما أثارته المنابر الإعلامية من أخبار، ومعلومات، همت وفيات مواطنين أبرياء تحت “وطأت الإهمال”.

وأدانت الجمعيات، التي وقعت على بلاغ استنكار بشدة لما أسمته ”السلوكات والأساليب المتجاوزة، التي تحيلنا على العصور البائدة، ضاربة عرض الحائط، الجهود الحكومية كافة، والقطاعية الرامية، إلى تطوير وتحسين، وتخليق المرفق العمومي، والادارة المغربية بصفة عامة.”.

وطالبت الجمعيات المذكورة، وزير الصحة، بالتدخل العاجل، لدى مدير المركز الاستشفائي الجامعي، ابن سينا، من أجل العدول عن قراره، الذي وصفته بـ” الجائر، والطائش”، وذلك بتوقفيه فاطمة الطالب.

كما أعلنت الجمعيات ذاتها أنها قررت تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي، ابن سينا، شهر يوليوز المقبل، وستعلن تاريخها في بلاغ لاحق.

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وقالت فاطمة الطالب، إن إدارة المستشفى تبحث عن كبش فداء في قضية “وفيات الرضع في المستشفى”، وأن المستشفى يعاني اختلالات، يجب الوقوف عليها.

وعبرت فاطمة عن صدمتها من قرار توقيفها، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى عجزت عن تبرير قرارها، بإيقافها من العمل، وقالت: لم يجدوا شيئا، يعللون به قرار توقيفي، 25 عاما وأنا أعمل كقابلة، دبا مابقيتش كنعرف نخدم؟”.

كما نفت فاطمة الطالب، في حديث سابق مع “اليوم24″، أن تكون قد سربت معطيات للصحافة عن وفيات الرضع في المستشفى.

وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن قرار توقفيها وراءه حسابات شخصية داخل مستشفى السويسي.