كمين للدرك الملكي يمكن من القبض على أحد أخطر مروجي المخدرات

تمكنت عناصر الدرك الملكي في بني ملال من اعتقال شخص يعتبر من أخطر مروجي المخدرات في المنطقة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن مصالح الدرك الملكي نصب كمينا محكما للقبض على المتهم بالإتجار في المخدرات، حيث تم توقيفه متلبسا بترويجها في منطقة البزازة، واولاد يوسف.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز كمية مهمة من المخدرات لدى المتهم، قدرت بأكثر من 20 كلغ من القنب الهندي، و600 لتر من مسكر ماء الحياة، وكمية أخرى معدة للبيع.

يذكر أن المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقه.