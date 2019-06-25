علم “اليوم 24” أن عددا من الجهات المختصة في مطار محمد الخامس، تحاول تهدئة عمال الأمتعة، بعد أسبوع من الاحتجاج، الذي خلق فوضى عارمة في المطار.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإنه من المرتقب أن تنتهي اضطرابات “الأمتعة” في مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، بعد يومين فقط؛ إذ تحاول الشركة المكلفة، الوصول إلى حلول تنهي أزمة عمالها، إضافة إلى أطراف أخرى.
وتسببت احتجاجات عمال حمل، ونقل الأمتعة، منذ عدة أيام، في مطار محمد الخامس الدولي، في الدارالبيضاء، في محنة للمسافرين، ما خلق ارتباكا في خدمات شحن، وفرز حقائبهم، التي انعكست أيضا على وتيرة القيام بباقي إجراءات العبور عبر محطة الوصول، ما أثار غضبا عارما في صفوف بعض المسافرين.
وكشفت المصادر نفسها أن الأجانب، أيضا، لم يسلموا من انعكاسات هذه الفوضى.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاوضات مع عمال الأمتعة في مطار محمد الخامس لإنهاء أزمة دفع ثمنها المسافرون! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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