إليسا: أعلنت مرضي ففعل فنانون آخرون مثلي..وتؤكد: ألبومي المقبل هو الأخير مع روتانا – فيديو

قالت الفنانة اللبنانية، إليسا، إن عددا من الفنانين أعلنوا مرضهم، بعدما كشفت لجمهورها مرضها عبر أغنية “لكل لي بيحبوني”، حيث علم الجميع بأنها كانت مصابة بسرطان الثدي، وشفيت منه.

واعتبرت إليسا، في الندوة الصحافية في مهرجان موازين، اليوم الثلاثاء، في الرباط، إن خطوة إعلان الفنانين لأمراضهم، شيء إيجابي، ولكن ليس لكسب التعاطف، وإنما لمشاركة تجاربهم المحفزة للجمهور.

وأضافت إليسا أنها لم تشارك جمهورها تجربة مرضها أثناء مرورها منها، وإنما قررت ذلك بعد شفائها، من أجل التوعية.

وأكدت إليسا الأخبار، التي تفيد أن ألبومها المقبل سيكون الأخير مع شركة “روتانا”، لأنها اكتشفت أن الشراكة، التي عقدتها هذه الأخيرة مع “ديزر”، ستحرمها من حقوق الملكية، مضيفة أنها تتمنى أن تستمر معها، وتحاول الوصول في تواصلها مع المشرفين عليها إلى صيغة تقديم أعمال بإنتاج مشترك، لتضمن حقوقها.

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وقالت إليسا إنها ليست فنانة عالمية، على الرغم من أنها حفلاتها في أوربا تلقى نجاحا، ويحضرها أجانب.

وتلتقي إليسا مع الجمهور، اليوم، في سهرة يشارك فيها إلى جانبها الفنان حميد الحضري

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