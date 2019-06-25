سايس أحسن لاعب في الدور الأول و5 لاعبين مغاربة في التشكيل المثالي – صورة

اختار موقع “وو سكورد” الدولي المتخصص في الأرقام والاحصائيات الرياضية والكروية، 5 لاعبين من المنتخب الوطني لكرة القدم، في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر.

وبعد الأداء الذي قدمته العناصر الوطنية، في مباراة نامييا، فقد وضع الموقع نفسه كل من حكيم زياش، امبارك بوصوفة، أشرف حكيمي، المهدي بنعطية، ورومان سايس في التشكيلة المثالية لهذه الجولة.

وحصل رومان سايس، مدافع “الأسود”، المحترف في صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، على أعلى تنقيط في مباراة نامييا، وفي كلتا مباراتي الجولة الأولى، بعد أن حصد لوحده نقطة 7.6.

جدير ذكره، أن المنتخب الوطني فاز في المباراة الأولى على ناميبيا بهدف دون رد، ويحتل صدارة المجموعة، مناصفة مع الكوت ديفوار، الذي سيلاقيه، يوم الجمعة المقبل، في ثاني مباريات المجموعة.