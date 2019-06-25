تظاهرة في أم الفحم ضد "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية على المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم، وذلك رفضا لخطة الإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بالتزامن مع انطلاق ورشة اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة، للإعلان عن الشق الاقتصادي للخطة.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عشرات الناشطين من مدينة أم الفحم والمنطقة، بالإضافة إلى النائبين في تحالف التجمع والموحدة د. إمطانس شحادة، وهبة يزبك.

ونٌظمت التظاهرة بدعوة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي فرع أم الفحم، ضمن الخطوات الاحتجاجية الشعبية التي شهدتها عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

وأكد المشاركون رفضهم التام لـصفقة القرن" بشقيها السياسي والاقتصادي، ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون برز "فلسطين مش للبيع" و "صفقة القرن لن تمر"، بالإضافة إلى الشعارات المنددة والرافضة لسياسة الهدم.

وواصل الفلسطينيون في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الثلاثاء، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي ضد انعقاد ورشة المنامة، معتبرين أنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجاهل حقوقهم.

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وعمّ الإضراب الشامل، جميع محافظات قطاع غزة، رفضا للخطة الأميركية عمومًا ولورشة المنامة ، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها، تنفيذا لقرار الإضراب، الذي دعت له لجنة تضم الفصائل الفلسطينية الرئيسية.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، الثلاثاء، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل احتجاجا على عقد ورشة المنامة.

وفي الضفة الغربية، نظّمت مسيرات ووقفات احتجاجية على عقد ورشة المنامة، في مدن الخليل وبيت لحم وجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية وأريحا.

ودعت فصائل فلسطينية، إلى تنظيم مسيرات باتجاه نقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة. واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في مدينة بيت لحم.